"Аль-Каида" возвращается в Афганистан - ЦРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Разведывательные службы США видят первые признаки того, что боевики “Аль -Каида” начали возвращаться в Афганистан. Об этом заявил высокопоставленный чиновник, пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal
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“Мы уже начинаем видеть некоторые признаки потенциального перемещения” Аль -Каида “в Афганистан. Но это еще ранние дни, и мы, очевидно, будем внимательно следить за этим ”, - сказал на конференции заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн.
Дополнение
В последние годы “Аль-Каида” столкнулась с конкуренцией в джихадистских кругах со стороны своего конкурента, группировка “Исламское государство”. ИГ приобрело популярность, захватив значительную часть Ирака и Сирии в 2014 году, провозгласив “халифат” и распространив свои филиалы на несколько стран по всему региону.
Физический “халифат” ИГ был разгромлен в Ираке и Сирии, хотя его боевики все еще активны и проводят атаки. Абу Бакр аль-Багдади, “темный” лидер ИГ, был убит спецназом США в ходе рейда на северо-западе Сирии в октябре 2019 года.
Аз-Завахри, египтянин по национальности, стал лидером “Аль-Каиды” после убийства Усамы бен Ладена в Абботтабаде, Пакистан, в 2011 году силами морских котиков США.
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