США утвердили продажу PTРK Тайваня за 180 миллионов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Государственный департамент США утвердил продажу Тайваня противотанковых минных установок Volcano на сумму 180 миллионов долларов, передает УНН.
Детали
Northrop Grumman и Corporation Oshkosh являются основными подрядчиками потенциальных продаж.
В заявлении Министерства обороны Тайваня говорится, что продажа вступит в силу примерно через месяц и что система поможет увеличить способность острова к "асимметричной войне".
"Частые военные операции Коммунистической партии Китая вблизи Тайваня представляют серьезную военную угрозу для нас", - заявило министерство, добавив, что постоянные продажи военной техники США являются "краеугольным камнем поддержки региональной стабильности и мира".
Добавим
Соединенные Штаты являются сильнейшим международным покровителем Тайваня и главным источником оружия.
Китай обещает захватить остров силой, если это необходимо. Тайвань решительно отвергает требования Пекина о суверенитете и претензиях в защиту в случае нападения.