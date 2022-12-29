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США затвердили продаж PTРK Тайваню за 180 мільйонів доларів

США затвердили продаж PTРK Тайваню за 180 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 293976 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Державний департамент США затвердив продаж Тайваню протитанкових мінних установок Volcano на суму 180 мільйонів доларів, передає УНН.

Деталі

Northrop Grumman та Corporation Oshkosh є основними підрядниками потенційного продажу.

У заяві Міністерства оборони Тайваню йдеться про те, що продаж набуде чинності приблизно через місяць і що система допоможе збільшити здатність острова до "асиметричної війни".

"Часті військові операції Комуністичної партії Китаю поблизу Тайваню становлять серйозну військову загрозу для нас", - заявило міністерство, додавши, що постійні продажі військової техніки США є "наріжним каменем підтримки регіональної стабільності та миру".

Додамо

Сполучені Штати є найсильнішим міжнародним покровителем Тайваню та головним джерелом зброї.

Китай обіцяє захопити острів силою, якщо це необхідно. Тайвань рішуче відкидає вимоги Пекіна про суверенітет і претензії на захист у разі нападу.

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