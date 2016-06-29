США заинтересованы в финансовой помощи реформе украинского судопроизводства - А.Яценюк

А.Яценюк сообщил, что на встрече с вице-президентом США обсуждался, в частности, вопросы реформы судопроизводства в Украине.

"После того, когда парламенту удалось продемонстрировать единство и были проголосованы изменения в Конституцию относительно новой системы, нам необходимы новые суды и новые судьи", - подчеркнул он.

Лидер "Народного фронта" добавил, что администрация Соединенных Штатов заинтересована в том, чтобы предоставить как техническую, так и финансовую помощь для проведения реформы в украинской судебной системе.

Как сообщал УНН, 28 июня Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию в части правосудия. Об этом он заявил, выступая на торжественном заседании ВР по случаю 20-летия Конституции Украины.

Глава государства добавил, что соответствующие изменения будут обнародованы 29 июня, а также поблагодарил депутатов, которые их поддержали.