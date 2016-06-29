США заинтересованы в финансовой помощи реформе украинского судопроизводства - А.Яценюк

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15 марта, 19:03 • 116565 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170903 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114293 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Во вторник, 28 июня, в Вашингтоне лидер политической партии "Народный фронт" Арсений Яценюк встретился с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

А.Яценюк сообщил, что на встрече с вице-президентом США обсуждался, в частности, вопросы реформы судопроизводства в Украине.

"После того, когда парламенту удалось продемонстрировать единство и были проголосованы изменения в Конституцию относительно новой системы, нам необходимы новые суды и новые судьи", - подчеркнул он.

Лидер "Народного фронта" добавил, что администрация Соединенных Штатов заинтересована в том, чтобы предоставить как техническую, так и финансовую помощь для проведения реформы в украинской судебной системе.

Как сообщал УНН, 28 июня Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию в части правосудия. Об этом он заявил, выступая на торжественном заседании ВР по случаю 20-летия Конституции Украины.

Глава государства добавил, что соответствующие изменения будут обнародованы 29 июня, а также поблагодарил депутатов, которые их поддержали.

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