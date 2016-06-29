США зацікавлені у фінансовій допомозі реформі українського судочинства - А.Яценюк
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У вівторок, 28 червня, у Вашингтоні лідер політичної партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк зустрівся з Віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом, передає УНН з посиланням на прес-службу “Народного фронту”.
А.Яценюк повідомив, що на зустрічі з Віце-президентом США обговорювалося, зокрема, питання реформи судочинства в Україні.
“Після того, коли парламенту вдалося продемонструвати єдність і були проголосовані зміни до Конституції щодо нової судової системи, нам необхідні нові суди і нові судді”, — наголосив він.
Лідер “Народного фронту” додав, що адміністрація Сполучених Штатів зацікавлена в тому, щоби надати як технічну, так і фінансову допомогу для проведення реформи в українській судовій системі.
Як повідомялв УНН, 28 червня Президент України Петро Порошенко підписав зміни до Конституції в частині правосуддя. Про це він заявив, виступаючи на урочистому засідання ВР з нагоди 20-річчя Конституції України.
Глава держави додав, що відповідні зміни будуть оприлюднені 29 червня, а також подякував депутатам, які їх підтримали.