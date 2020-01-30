США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Соединенные Штаты ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Санкции связаны с указом президента США Дональда Трампа, "который нацелен против распространителей оружия массового поражения и их сторонников", отметил спецпредставитель США по вопросам Ирана Брайан Хук.
Также он добавил, что Организация по атомной энергии Ирана сыграла значительную роль в нарушении страной своих ядерных обязательств.
"Она превышала лимит на запасы урана и уровень его обогащения, председатель организации лично объявил об установлении новых современных центрифуг, чтобы расширить возможности по обогащению урана", - отметил Хук.
В то же время Штаты продолжили исключения из антииранских санкций по четырем случаям.
"Дополнительно США продолжает на 60 дней действие исключений (по санкциям - ред.) по четырем случаям для Ирана, которые позволяют продлить проекты по нераспространению (ядерного оружия - ред.)", - заявил он.
Исключения из санкций позволяют другим странам взаимодействовать с Ираном в проектах с иностранным участием в таких объектах, как Арак, Фордо, Бушер.
Напомним, ранее США ужесточили санкции против Ирана.