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"Пока кремль ищет способы обойти широкие многосторонние санкции и экспортный контроль, введенные против России за ее войну против Украины, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут продолжать срывать схемы уклонения от налогообложения, которые поддерживают (президента рф Владимира, - ред.) Путина на поле боя. Сегодняшнее действие подчеркивает нашу приверженность выполнению обязательств’обязательств G7 по наложению серьезных расходов на суб’объектов третьей страны, которые поддерживают войну России", - заявил заместитель министра США Брайан Э. Нельсон.

Детали

Сообщается, что в частности под ограничения USM Holding, связанный с Усмановым - одним из богатейших миллиардеров рф, который владеет "огромными долями" во многих секторах россии, а также за рубежом.

"Усманов имеет значительные интересы в металлургии и горнодобывающей отрасли, телекоммуникациях и информационных технологиях. Известно, что Усманов близок к нескольким высокопоставленным российским чиновникам, включая президента россии владимира путина... Усманов располагает широкой сетью предприятий в безопасных финансовых гаванях и членов семьи, через которых он может проводить финансовые операции, что позволяет ему потенциально обходить санкции", - отметил Минфин США.

Отмечается, что с помощью USM Holding Усманов владеет большинством своих компаний.

Также Лондон и Вашингтон ввели санкции против дополнительных компаний, связанных с государственной российской корпорацией "Росатом", и против 27 физических и юридических лиц, работающих в оборонном секторе рф.

"Государственный департамент США одновременно определяет несколько организаций, работающих в оборонном секторе экономики рф, и организаций, которые поддерживают войну россии против Украины, а также дополнительные организации, связанные с Государственной корпорацией по атомной энергии России (росатом)", - говорится в заявлении.

Под ограничения попал и базирующийся в Будапеште Международный инвестиционный банк, около 50% собственности которого принадлежит россии.

Напомним

Великобритания ввела в среду новые санкции против посредников и родственников российских олигархов, которые помогали последним скрывать свои активы вопреки санкциям. Среди тех, кто попал под санкции, – бывшая телеведущая и жена экс-депутата от экс-ОПЗЖ Виктора Медвечука Оксана Марченко, а также родственники российских олигархов Сулеймана Керимова, Андрея Скоча и Владимира Евтушенкова.