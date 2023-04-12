США запровадили санкції проти компаній, пов'язаних з олігархом Усмановим та "росатомом"

ukru
Ексклюзив
15:02 • 47122 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 75911 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 107595 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 242771 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 175854 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 170058 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 266403 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 455020 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346154 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357351 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 203105 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 175840 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 144610 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 137617 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 98967 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 242784 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 266407 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 502027 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 636733 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 661154 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 44886 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 51331 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 137648 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 175869 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 203131 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

США запровадили санкції проти компаній, пов'язаних з олігархом Усмановим та "росатомом"

США запровадили санкції проти компаній, пов'язаних з олігархом Усмановим та "росатомом"

Київ • УНН

 • 670243 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Сполучені Штати спільно з Великою Британією запровадили санкції проти понад 80 фізичних та юридичних осіб, які пов'язують з російським олігархом Алішером Усмановим та держкорпорацією рф "росматом", інформує УНН з посиланням на сайт Міністерства фінансів США.

Цитата

"Поки кремль шукає способи обійти широкі багатосторонні санкції та експортний контроль, запроваджені проти росії за її війну проти України, Сполучені Штати та наші союзники та партнери продовжуватимуть зривати схеми ухилення від оподаткування, які підтримують (президента рф володимира, - ред.) путіна на полі бою. Сьогоднішня дія підкреслює нашу відданість виконанню зобов’язань G7 щодо накладання серйозних витрат на суб’єктів третьої країни, які підтримують війну росії", - заявив заступник міністра США Браян Е. Нельсон.

Деталі

Повідомляється, що зокрема під обмеження USM Holding, пов'язаний з Усмановим - одним з найбагатших мільярдерів рф, який володіє "величезними частками" в багатьох секторах росії, а також за кордоном.

"Усманов має значні інтереси в металургії та гірничодобувній галузі, телекомунікаціях та інформаційних технологіях. Відомо, що Усманов близький до кількох високопоставлених російських чиновників, включно з президентом росії володимиром путіним... Усманов має у своєму розпорядженні широку мережу підприємств у безпечних фінансових гаванях і членів родини, через яких він може проводити фінансові операції, що дозволяє йому потенційно обходити санкції", - зауважив Мінфін США.

Зазначається, що за допомогою USM Holding Усманов володіє більшістю своїх компаній.

Також Лондон та Вашингтон запровадили санкції проти додаткових компаній, пов'язаних із державною російською корпорацією "Росатом", та проти 27 фізичних та юридичних осіб, які працюють в оборонному секторі рф.

"Державний департамент США одночасно визначає кілька організацій, що працюють в оборонному секторі економіки рф, і організацій, які підтримують війну росії проти України, а також додаткові організації, пов’язані з Державною корпорацією з атомної енергії Росії (Росатом)", - йдеться в заяві.

Під обмеження потрапив і Міжнародний інвестиційний банк, що базується в Будапешті, близько 50% власності якого належить росії. 

Нагадаємо

Велика Британія запровадила в середу нові санкції проти посередників та родичів російських олігархів, які допомагали останнім приховувати свої активи всупереч санкціям. Серед тих, хто потрапив під санкції, – колишня телеведуча та дружина ексдепутата від ексОПЗЖ Віктора Медвечука Оксана Марченко, а також родичі російських олігархів Сулеймана Керімова, Андрія Скоча та Володимира Євтушенкова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38