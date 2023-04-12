США запровадили санкції проти компаній, пов'язаних з олігархом Усмановим та "росатомом"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Сполучені Штати спільно з Великою Британією запровадили санкції проти понад 80 фізичних та юридичних осіб, які пов'язують з російським олігархом Алішером Усмановим та держкорпорацією рф "росматом", інформує УНН з посиланням на сайт Міністерства фінансів США.
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"Поки кремль шукає способи обійти широкі багатосторонні санкції та експортний контроль, запроваджені проти росії за її війну проти України, Сполучені Штати та наші союзники та партнери продовжуватимуть зривати схеми ухилення від оподаткування, які підтримують (президента рф володимира, - ред.) путіна на полі бою. Сьогоднішня дія підкреслює нашу відданість виконанню зобов’язань G7 щодо накладання серйозних витрат на суб’єктів третьої країни, які підтримують війну росії", - заявив заступник міністра США Браян Е. Нельсон.
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Повідомляється, що зокрема під обмеження USM Holding, пов'язаний з Усмановим - одним з найбагатших мільярдерів рф, який володіє "величезними частками" в багатьох секторах росії, а також за кордоном.
"Усманов має значні інтереси в металургії та гірничодобувній галузі, телекомунікаціях та інформаційних технологіях. Відомо, що Усманов близький до кількох високопоставлених російських чиновників, включно з президентом росії володимиром путіним... Усманов має у своєму розпорядженні широку мережу підприємств у безпечних фінансових гаванях і членів родини, через яких він може проводити фінансові операції, що дозволяє йому потенційно обходити санкції", - зауважив Мінфін США.
Зазначається, що за допомогою USM Holding Усманов володіє більшістю своїх компаній.
Також Лондон та Вашингтон запровадили санкції проти додаткових компаній, пов'язаних із державною російською корпорацією "Росатом", та проти 27 фізичних та юридичних осіб, які працюють в оборонному секторі рф.
"Державний департамент США одночасно визначає кілька організацій, що працюють в оборонному секторі економіки рф, і організацій, які підтримують війну росії проти України, а також додаткові організації, пов’язані з Державною корпорацією з атомної енергії Росії (Росатом)", - йдеться в заяві.
Під обмеження потрапив і Міжнародний інвестиційний банк, що базується в Будапешті, близько 50% власності якого належить росії.
Нагадаємо
Велика Британія запровадила в середу нові санкції проти посередників та родичів російських олігархів, які допомагали останнім приховувати свої активи всупереч санкціям. Серед тих, хто потрапив під санкції, – колишня телеведуча та дружина ексдепутата від ексОПЗЖ Віктора Медвечука Оксана Марченко, а також родичі російських олігархів Сулеймана Керімова, Андрія Скоча та Володимира Євтушенкова.