США ввели новые санкции против Венесуэлы

В своем заявлении Госказначейство США обвинило шестерых чиновников спецслужб, которые блокировали доставку гуманитарной помощи, предназначенной для венесуэльцев.

"Мы санкционируем членов сил безопасности Мадуро в ответ на неоправданное насилие, трагические смерти и бессовестное сжигания пищи и лекарств, предназначенных для больных и голодных венесуэльцев", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин после того, как насильственные действия Венесуэлы заблокировали гуманитарную помощь в минувшие выходные.

"США будут и дальше прицеливаться к сторонникам Мадуро, которые продолжают страдания жертв этого искусственного гуманитарного кризиса", - добавил Мнучин.

Это уже второй набор санкций на этой неделе, после того, как США объявили санкции в отношении четырех губернаторов Венесуэлы, объединившихся с Мадуро. Вашингтон также призвал союзников заморозить активы государственной нефтяной компании PDVSA.

Санкции США блокируют любые активы, которыми управляют отдельные лица в Соединенных Штатах, и запрещает юридическим лицам США осуществлять любые бизнес-операции или финансовые операции с ними.

Как сообщал УНН, Россия и Китай наложили в Совете Безопасности ООН вето на подготовленный США проект резолюции, призывающий к свободным и справедливым президентским выборам в Венесуэле, а также к беспрепятственной поставке гуманитарной помощи в эту страну.

Напомним, Венесуэла переживает острый политический кризис после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента.

Представители венесуэльской оппозиции попытались ввезти в страну гуманитарную помощь из-за границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну. В ходе начавшихся беспорядков пострадали около 300 человек, в том числе десятки граждан Колумбии.