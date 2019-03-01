США запровадили нові санкції проти Венесуели

У своїй заяві держказначейство США звинуватило шістьох чиновників спецслужб, які блокували доставку гуманітарної допомоги, призначеної для венесуельців.

"Ми санкціонуємо членів сил безпеки Мадуро у відповідь на невиправдане насильство, трагічні смерті та безсовісне спалювання їжі і ліків, призначених для хворих і голодних венесуельців", - сказав міністр фінансів США Стівен Мнучін після того, як насильницькі дії Венесуели заблокували гуманітарну допомогу в минулі вихідні.

"США й надалі поцілюватимуть прихильників Мадуро, які продовжують страждання жертв цієї штучної гуманітарної кризи", - додав Мнучин.

Це вже другий набір санкцій цього тижня, після того, як США оголосили санкції щодо чотирьох губернаторів Венесуели, що об'єдналися з Мадуро. Вашингтон також закликав союзників заморозити активи державної нафтової компанії PDVSA.

Санкції США блокують будь-які активи, якими керують окремі особи в Сполучених Штатах, і забороняє юридичним особам США здійснювати будь-які бізнес-операції або фінансові операції з ними.

Як повідомляв УНН, Росія та Китай наклали в Раді Безпеки ООН вето на підготовлений США проект резолюції, що закликала до вільних та справедливих президентських виборів у Венесуелі, а також до безперешкодного постачання гуманітарної допомоги до цієї країни.

Нагадаємо, Венесуела переживає гостру політичну кризу після того, як 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд, оголосив себе виконуючим обов'язки президента.

Представники венесуельської опозиції спробували ввезти в країну гуманітарну допомогу через кордони з Колумбією і Бразилією, які були закриті за рішенням влади. Розгорнуті в районі прикордонних переходів підрозділи Нацгвардії і поліції не пустили вантажі в країну. В ході розпочатих заворушень постраждали майже 300 людей, в тому числі десятки громадян Колумбії.