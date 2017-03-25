США обеспокоены попытками России усилить свое влияние в Ливии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Россия пытается расширить свое влияние в Ливии, и Соединенные Штаты наблюдают за этим с “большим беспокойством”. Об этом заявил генерал Томас Волдгаузер, который возглавляет Африканское командование США, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По словам генерала, российские подразделения уже находятся в районе границы между Египтом и Ливией, и Москва пытается усилить свое влияние при помощи военных средств и продажи оружия.
Т.Волдгаузер также назвал “неоспоримой” связь между Россией и лидером одной из мощных ливийских вооруженных групп Халифой Хафтаром.
В Ливии после свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи происходит борьба за власть различных вооруженных группировок. США в течение двух последних лет прислали в эту страну специальные силы и военных советников.
Напомним, ранее информагентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило о том, что российский спецназ появился в Египте, примерно в 100 км от границы с Ливией. Минобороны России и командование египетской армии эту информацию опровергли.