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США обеспокоены попытками России усилить свое влияние в Ливии

США обеспокоены попытками России усилить свое влияние в Ливии

Киев • УНН

 • 10252 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Россия пытается расширить свое влияние в Ливии, и Соединенные Штаты наблюдают за этим с “большим беспокойством”. Об этом заявил генерал Томас Волдгаузер, который возглавляет Африканское командование США, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По словам генерала, российские подразделения уже находятся в районе границы между Египтом и Ливией, и Москва пытается усилить свое влияние при помощи военных средств и продажи оружия.

Т.Волдгаузер также назвал “неоспоримой” связь между Россией и лидером одной из мощных ливийских вооруженных групп Халифой Хафтаром.

В Ливии после свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи происходит борьба за власть различных вооруженных группировок. США в течение двух последних лет прислали в эту страну специальные силы и военных советников.

Напомним, ранее информагентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило о том, что российский спецназ появился в Египте, примерно в 100 км от границы с Ливией. Минобороны России и командование египетской армии эту информацию опровергли.

 

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