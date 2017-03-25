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США занепокоєні спробами Росії посилити свій вплив у Лівії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Росія намагається розширити свій вплив у Лівії, і Сполучені Штати спостерігають за цим із “великим занепокоєнням”. Про це заявив генерал Томас Волдгаузер, який очолює Африканське командування США, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

За словами генерала, російські підрозділи вже перебувають у районі кордону між Єгиптом і Лівією, і Москва намагається посилити свій вплив за допомогою військових засобів та продажу зброї.

Т.Волдгаузер також назвав “незаперечним” зв’язок між Росією та лідером однієї з потужних лівійських збройних груп Халіфою Хафтаром.

У Лівії після повалення у 2011 році режиму Муаммара Каддафі відбувається боротьба за владу різних озброєних угруповань. США впродовж двох останніх років надіслали до цієї країни спеціальні сили і військових радників.

Нагадаємо, раніше інформагентство Reuters із посиланням на дипломатичні джерела повідомило про те, що російський спецназ з'явився в Єгипті, приблизно в 100 км від кордону з Лівією. Міноборони Росії та командування єгипетської армії цю інформацію спростували.

 

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