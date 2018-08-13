США призвали Великобританию выйти из ядерной сделки с Ираном
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Великобритании следует отказаться от поддержки ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году, и объединить усилия с Вашингтоном для противодействия “глобальной угрозе, исходящей со стороны Тегерана”. Об этом говорится в статье посла США в Великобритании Роберта Вуда Джонсона, опубликованной в воскресном номере издания The Sunday Telegraph, передает УНН.
В ней Джонсон заявляет, что Тегеран ведет “марионеточные войны” и предпринимает “злонамеренные действия” вместо того, чтобы вкладывать средства в свою экономику. По его словам, Ирану необходимо сделать реальные и устойчивые изменения, чтобы стать нормальной страной.
“До тех пор Америка усиливает давление, и мы хотим, чтобы Великобритания была на нашей стороне”, — пишет Джонсон. “Настало время двигаться дальше после неудачной сделки в 2015 году. Мы просим Британию использовать ее значительную дипломатическую власть и влияние и присоединиться к нам, поскольку мы ведем согласованные глобальные усилия для достижения настоящего всеобъемлющего соглашения”, — приводит выдержки из статьи Джонсона агентство Reuters.
Как сообщал УНН, Иран заявил о решении вернуть партию обогащенного урана из России, куда он был вывезен по условиям ядерной сделки 2015 года.