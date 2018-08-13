США закликали Велику Британію вийти з ядерної угоди з Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Великій Британії слід відмовитися від підтримки ядерної угоди з Іраном, укладеної в 2015 році, і об’єднати зусилля з Вашингтоном для протидії “глобальній загрозі, що виходить з боку Тегерана”. Про це йдеться в статті посла США в Великій Британії Роберта Вуда Джонсона, опублікованій в недільному номері видання The Sunday Telegraph, інформує УНН.
У ній Джонсон заявляє, що Тегеран веде “маріонеткові війни” і робить “зловмисні дії” замість того, щоб вкладати кошти в свою економіку. За його словами, Ірану необхідно зробити реальні і стійкі зміни, щоб стати нормальною країною.
“До тих пір Америка підсилює тиск, і ми хочемо, щоб Велика Британія була на нашому боці”, — пише Джонсон. “Настав час рухатися далі після невдалої операції в 2015 році. Ми просимо Британію використовувати її значну дипломатичну владу і вплив і приєднатися до нас, оскільки ми ведемо узгоджені глобальні зусилля для досягнення справжньої всеосяжної угоди”, — наводить витяги зі статті Джонсона агентство Reuters.
Як повідомляв УНН, Іран заявив про рішення повернути партію збагаченого урану з Росії, куди він був вивезений за умовами ядерної угоди 2015 року.