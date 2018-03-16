США хотят привлечь Асада, РФ и Иран к ответственности за зверства в Сирии

КИЕВ. 16 марта. УНН. Соединенные Штаты призвали международное сообщество привлечь сирийское правительство, Россию и Иран к ответственности за "одни из самых страшных зверств в истории" в Сирии. С таким заявлением выступил советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.