США хотят привлечь Асада, РФ и Иран к ответственности за зверства в Сирии

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Соединенные Штаты призвали международное сообщество привлечь сирийское правительство, Россию и Иран к ответственности за "одни из самых страшных зверств в истории" в Сирии. С таким заявлением выступил советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Режим Асада беспорядочно убивает, пытает, морит голодом, насилует и травит химическим оружием собственный народ. Они атакуют больницы и школы. Бессчетное количество сирийцев были арестованы или похищены или просто пропали без вести", - сказал он.

Однако Г.Макмастер также обвинил Россию и Иран в оказании поддержки президенту Сирии Башару Асаду, добавив, что их также нужно привлечь к ответственности.

"Все страны должны отреагировать более решительно, нежели просто опубликовав жесткие заявления. Преступления Асада не должны оставаться безнаказанными, как и его спонсоры", - подчеркнул советник.

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Пока Г.Макмастер и другие представители американских властей говорят в первую очередь о политическом и экономическом давлении, что может означать ужесточение санкций в отношении Ирана и России, отмечает издание.

"Президент и генерал Макмастер продолжают работать вместе, чтобы оказывать давление на Россию и делать то, что нужно. Опять же, полагаю, вы можете понять позицию администрации просто по мерам, которые мы приняли сегодня, введя новые санкции в отношении России", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Пентагон также призывает Россию вести себя ответственно: "Мы призываем Россию заставить режим Асада прекратить убивать невинных сирийцев и допустить остро необходимую помощь в Восточную Гуту. Мы будем последовательны в этих призывах и будем их продолжать".

Напомним, войска Асада захватили более половины Восточной Гуты, число погибших превысило 900.

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