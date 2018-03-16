США закликали притягнути Асада, РФ і Іран до відповідальності за звірства в Сирії

КИЇВ. 16 березня. УНН. Сполучені Штати закликали міжнародне співтовариство притягнути сирійський уряд, Росію та Іран до відповідальності за "одні з найстрашніших звірств в історії" в Сирії. З такою заявою виступив радник з національної безпеки Герберт Макмастер, передає УНН з посиланням на Голос Америки.