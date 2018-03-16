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США закликали притягнути Асада, РФ і Іран до відповідальності за звірства в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Сполучені Штати закликали міжнародне співтовариство притягнути сирійський уряд, Росію та Іран до відповідальності за "одні з найстрашніших звірств в історії" в Сирії. З такою заявою виступив радник з національної безпеки Герберт Макмастер, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

"Режим Асада безладно вбиває, катує, морить голодом, гвалтує і труїть хімічною зброєю власний народ. Вони атакують лікарні і школи. Незліченна кількість сирійців були арештовані або викрадені або просто пропали без вісті", - сказав він.

Однак Г.Макмастер також звинуватив Росію та Іран у наданні підтримки президенту Сирії Башару Асаду, додавши, що їх також треба притягнути до відповідальності.

"Усі країни повинні відреагувати більш рішуче, ніж просто опублікувавши жорсткі заяви. Злочини Асада не повинні залишатися безкарними, як і його спонсори", - підкреслив радник.

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Поки Г.Макмастер і інші представники американської влади говорять передусім про політичний і економічний тиск, що може означати посилення санкцій щодо Ірану і Росії, відзначає видання.

"Президент і генерал Макмастер продовжують працювати разом, щоб тиснути на Росію і робити те, що потрібно. Знову ж таки, вважаю, ви можете зрозуміти позицію адміністрації просто за заходами, які ми ухвалили сьогодні, ввівши нові санкції щодо Росії", - сказала прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Пентагон також закликає Росію вести себе відповідально: "Ми закликаємо Росію змусити режим Асада припинити вбивати невинних сирійців і пропустити гостро необхідну допомогу в Східну Гуту. Ми будемо послідовні в цих закликах і будемо їх продовжувати".

Нагадаємо, війська Асада захопили більше половини Східної Гути, кількість загиблих перевищила 900.

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