США призвали наказать виновных в нападении на Екатерину Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. США призывают привлечь к ответственности заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в больнице 4 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.
Посольство Соединенных Штатов в Украине от имени американского правительства призвало украинскую власть привлечь к ответственности причастных к убийству советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.
“Посол Йованович: от имени правительства США и американского народа выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включая заказчиков”, — указано в сообщении дипломатического учреждения.
Напоминаем, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на смерть советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Посол Йованович: від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 4 листопада 2018 р.