США закликали покарати винних у нападі на Катерину Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. США закликають притягнути до відповідальності замовників убивства активістки Катерини Гандзюк, яка померла у лікарні 4 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter посольства США в Україні.
Посольство Сполучених Штатів в Україні від імені американського уряду закликало українську влади притягнути до відповідальності причетних до вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк.
“Посол Йованович: від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками”, — вказано у повідомленні дипломатичної установи.
Нагадуємо, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко відреагував на смерть радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.
Посол Йованович: від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 4 листопада 2018 р.