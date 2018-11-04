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Юрій Луценко відреагував на смерть Катерини Гандзюк

Юрій Луценко відреагував на смерть Катерини Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко відреагував на смерть радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку очільника Генеральної прокуратури.

“Смерть Каті Гандзюк переживаю як особисте горе. Щойно завершив нараду”, — зазначив Юрій Луценко.

Він також додав, що: “Слідство Нацполіції , яке ні на день не зупинялося, в якому проведено 367 допитів, 21 експертизу, перевірки на детекторі брехні та інші процесуальні дії, скоро буде завершене. Встановлені виконавці та організатор постануть перед судом. З метою встановлення замовника підозрюваний в організації вбивства у кінці жовтня переведений в ізолятор СБУ Києва”.

“Все, що я обіцяв Каті, коли відвідував її в лікарні — буде виконано. Щирі співчуття рідним і друзям. Світла пам‘ять”, — додав генеральний прокурор.

Українські Національні Новини

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