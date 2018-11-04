Юрій Луценко відреагував на смерть Катерини Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко відреагував на смерть радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку очільника Генеральної прокуратури.
“Смерть Каті Гандзюк переживаю як особисте горе. Щойно завершив нараду”, — зазначив Юрій Луценко.
Він також додав, що: “Слідство Нацполіції , яке ні на день не зупинялося, в якому проведено 367 допитів, 21 експертизу, перевірки на детекторі брехні та інші процесуальні дії, скоро буде завершене. Встановлені виконавці та організатор постануть перед судом. З метою встановлення замовника підозрюваний в організації вбивства у кінці жовтня переведений в ізолятор СБУ Києва”.
“Все, що я обіцяв Каті, коли відвідував її в лікарні — буде виконано. Щирі співчуття рідним і друзям. Світла пам‘ять”, — додав генеральний прокурор.