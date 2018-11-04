Юрий Луценко отреагировал на смерть Екатерины Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на смерть советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу главы Генеральной прокуратуры.
“Смерть Кати Гандзюк переживаю как личное горе. Только что завершил совещание”, — отметил Юрий Луценко.
Он также добавил, что: “Следствие Нацполиции, которое ни на день не останавливалось, в котором проведено 367 допросов, 21 экспертизу, проверки на детекторе лжи и иные процессуальные действия, скоро будет завершено. Установленые исполнители и организатор предстанут перед судом. С целью установления заказчика подозреваемого в организации убийства в конце октября переведен в изолятор СБУ Киева”.
“Все, что я обещал Кате, когда посещал ее в больнице — будет выполнено. Искренние соболезнования родным и друзьям. Светлая память”, — добавил генеральный прокурор.