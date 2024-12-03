США вводят новые ограничения на экспорт полупроводников в Китай

Министерство торговли США через Бюро промышленности и безопасности объявило о введении новых правил, направленных на ограничение способности Китая производить полупроводники с передовыми узлами, которые используются для создания современных систем оружия, искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Об этом сообщают Управление по делам Конгресса и общественности США, передает УНН.

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Эти меры являются частью более широкой стратегии США по затруднению доступа китайских властей к критически важным технологиям, необходимым для военной модернизации.

Новые правила включают расширение контроля за 24 типами оборудования для производства полупроводников, а также за 3 типами программного обеспечения, которые используются в процессах создания таких чипов. Кроме того, в список организаций, которым запрещено получать американские технологии, добавлено 140 новых компаний, в том числе китайские производители полупроводников и инвестиционные компании, работающие над расширением военных возможностей Китая.

Эти изменения направлены на ограничение развития технологий, имеющих двойное использование — как для гражданских, так и для военных целей. В частности, передовые полупроводники имеют решающее значение для создания современных военных систем, таких как искусственный интеллект, используемых в стратегических и разведывательных целях, а также для разработки оружия массового уничтожения.

Новые правила также усиливают контроль за иностранными товарами американского происхождения, чтобы предотвратить их использование Китаем в производстве высококачественных полупроводников. США намерены продолжать сотрудничать с союзниками для обеспечения того, чтобы передовые технологии не попадали в руки потенциальных противников.

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