США ввели санкции против режима Лукашенка
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Госдеп США ввел санкции против 9 предприятий Беларуси. Они приносят наибольшую прибыль режиму Александра Лукашенка. Информация была опубликована на официальном сайте Государственного департамента США, пишет УНН.
Детали
В “черный список” попали 9 белорусских предприятий, которые приносят наибольшую прибыль Лукашенку. Большая часть из них — энергетические компании.
Речь о Белнефтехим; Белнефтехим США; Нафтан; Белорусский нефтяной торговый дом; Белшина; Гродно Азот; ГродноХимволокно; ОАО “Лакокраска”; ОАО “Полоцк-Стекловолокно”.
Ограничения вступят в силу уже через неделю, 7 апреля. Всяческое сотрудничество с этими предприятиями будет запрещено для американских физических и юридических лиц.
Примечательно, что только в 2015 году Вашингтон снял санкции против этих предприятий Беларуси. Однако из-за поведения Лукашенка ограничения были возвращены. Власти США также предупредили Минск, что санкции могут быть усилены, если режим продолжит нарушать права человека.
Добавим
Стоит отметить, что США ввели санкции против Беларуси из-за фальсификации прошедших президентских выборов, а также репрессий режима Лукашенко против мирных протестующих. Митинги в Беларуси продолжаются с осени 2020 года. Впервые санкции против Лукашенко США ввели еще в ноябре прошлого года. В “черный список” попало ближайшее окружение главы Беларуси.