США ввели санкції проти режиму Лукашенка

Деталі

В “чорний список” потрапили 9 білоруських підприємств, які приносять найбільший прибуток Лукашенку. Велика частина з них — енергетичні компанії.

Мова йде про Білнафтохім; Білнафтохім США; Нафтан; Білоруський нафтовий торговий дім; Білшина; Гродно Азот; ГродноХімволокно; ВАТ “Лакокраска”; ВАТ “Полоцьк-Скловолокно”.

Обмеження набудуть чинності вже через тиждень, 7 квітня. Всіляке співробітництво з цими підприємствами буде заборонено для американських фізичних і юридичних осіб.

Примітно, що тільки в 2015 році Вашингтон зняв санкції проти цих підприємств Білорусі. Однак через поведінку Лукашенко обмеження були повернуті. Влада США також попередили Мінськ, що санкції можуть бути посилені, якщо режим продовжить порушувати права людини.

Додамо

Варто відзначити, що США ввели санкції проти Білорусі через фальсифікації минулих президентських виборів, а також репресій режиму Лукашенка проти мирних протестувальників. Мітинги в Білорусі тривають з осені 2020 року. Вперше санкції проти Лукашенка США ввели ще в листопаді минулого року. В “чорний список” потрапило найближче оточення глави Білорусі.