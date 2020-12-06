Протести у Білорусі: кількість затриманих перевалила за 300 осіб

"Сьогодні з 12.00 до 15.00 у різних районах столиці зібралися невеликі групи громадян, які позначали себе незареєстрованою символікою і плакатами, що містять різні заклики. У деяких місцях присутні намагалися виходити на проїжджу частину (пр. Партизанський, вул. Голубева, вул. Єсеніна та інші місця). Вжито заходів щодо припинення подібних дій", - цитує повідомлення ГУВС інформагентство БелТА.

Своєю чергою, у правозахисному центрі "Вясна" станом на 21:20 повідомляється про 313 затриманих за неділю, список доповнюється.

Раніше повідомлялось про 35 затриманих.

Найбільше протестувальників, за даними правозахисників, було затримано в Мінську. Затримання також проводилися у Бресті, Гродні, Вітебську та інших містах.

Правоохоронці повідомили, що деякі із затриманих раніше вже притягувалися до відповідальності за участь у несанкціонованих мітингах, а "окремі особи чинили активну непокору законним вимогам правоохоронців". Тому у ГУВС погрожують, що"окремі правопорушники мають реальний шанс зустріти Новий рік не в колі сім'ї, а в міліції", тому що санкція статей за участь у несанкціонованих масових заходах і непокору вимогам співробітників міліції передбачає покарання у вигляді 15 діб арешту за кожне правопорушення, в сукупності - 30 діб арешту", - наводить видання БелТА повідомлення правоохоронців.

Як повідомляв УНН, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила про готовність очолити Білорусь в перехідний період.

Нагадаємо, за даними ООН, ситуація з правами людини в Білорусі погіршилася, щотижня в країні заарештовують сотні учасників протестів, надходять повідомлення про тортури і побиття людей. Білоруська влада не допускає в країну ні міжнародних спостерігачів від ОБСЄ, ні експертів ООН з прав людини.