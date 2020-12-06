Нагадаємо, за даними ООН, ситуація з правами людини в Білорусі погіршилася, щотижня в країні заарештовують сотні учасників протестів, надходять повідомлення про тортури і побиття людей. Білоруська влада не допускає в країну ні міжнародних спостерігачів від ОБСЄ, ні експертів ООН з прав людини.
Протести у Білорусі: кількість затриманих перевалила за 300 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У неділю, 6 грудня, в Білорусі тривають традиційні акції протесту, сьогодні було оголошено "Марш волі". Силовики затримали вже понад 300 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані правозахисного центру "Вясна", а також на БелТА, що наводить дані ГУВС Мінського міськвиконкому.
"Сьогодні з 12.00 до 15.00 у різних районах столиці зібралися невеликі групи громадян, які позначали себе незареєстрованою символікою і плакатами, що містять різні заклики. У деяких місцях присутні намагалися виходити на проїжджу частину (пр. Партизанський, вул. Голубева, вул. Єсеніна та інші місця). Вжито заходів щодо припинення подібних дій", - цитує повідомлення ГУВС інформагентство БелТА.
Своєю чергою, у правозахисному центрі "Вясна" станом на 21:20 повідомляється про 313 затриманих за неділю, список доповнюється.
Раніше повідомлялось про 35 затриманих.
Найбільше протестувальників, за даними правозахисників, було затримано в Мінську. Затримання також проводилися у Бресті, Гродні, Вітебську та інших містах.
Правоохоронці повідомили, що деякі із затриманих раніше вже притягувалися до відповідальності за участь у несанкціонованих мітингах, а "окремі особи чинили активну непокору законним вимогам правоохоронців". Тому у ГУВС погрожують, що"окремі правопорушники мають реальний шанс зустріти Новий рік не в колі сім'ї, а в міліції", тому що санкція статей за участь у несанкціонованих масових заходах і непокору вимогам співробітників міліції передбачає покарання у вигляді 15 діб арешту за кожне правопорушення, в сукупності - 30 діб арешту", - наводить видання БелТА повідомлення правоохоронців.
Як повідомляв УНН, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила про готовність очолити Білорусь в перехідний період.