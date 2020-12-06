У Білорусі повідомили про затримання учасників недільного протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Білорусі вранці почався черговий протест. Люди збиралися в колони і гуляли по своїх районах. Так, станом на 14:30 ЗМІ повідомляють про 35 затриманих, передає УНН з посиланням на Tut.by.
"Сьогодні, 6 грудня, день почався з колон спецтехніки в різних районах Мінська. Були закриті три станції метро в центрі міста, приблизно за годину їх відкрили. Люди почали виходити і гуляти колонами по своїх районах. Приблизно о 13:00 почалися перші затримання", - пише видання.
Відзначається, що ще з самого ранку на вулицях Мінська була помічена колона військової техніки, автозаків та водометів. Також на деякий час в Мінську закривали пару станцій метро.
Близько 11 години на вулицях Мінська та інших міст почали з'являтися колони людей з БЧБ-прапорами і парасолями. Так, вже близько 12 години почала з'являтися інформація про перших затриманих. У Гродно також затримали і двох журналістів видання БелаПАН.
Станом на 14:30 був опублікований список з іменами 35 затриманих активістів в Мінську і по регіонах.
Крім активістів, на вулицях Мінська були помічені учасники автопробігу на підтримку чинної влади.
Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська підтримала учасників чергового недільного протесту в Білорусі.
Як повідомляв УНН, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила про готовність очолити Білорусь в перехідний період.
Нагадаємо, за даними ООН, ситуація з правами людини в Білорусі погіршилася, щотижня в країні заарештовують сотні учасників протестів, надходять повідомлення про тортури і побиття людей. Білоруська влада не допускає в країну ні міжнародних спостерігачів від ОБСЄ, ні експертів ООН з прав людини.