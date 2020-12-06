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В Беларуси сообщили о задержании участников воскресного протеста

В Беларуси сообщили о задержании участников воскресного протеста

Киев  •  УНН

 • 14783 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Беларуси утром начался очередной протест. Люди собирались в колонны и гуляли по своим районам. Так, по состоянию на 14:30 СМИ сообщают о 35 задержанных, передает УНН со ссылкой на Tut.by.

"Сегодня, 6 декабря, день начался с колонн спецтехники в разных районах Минска. Были закрыты три станции метро в центре города, примерно через час их открыли. Люди начали выходить и гулять колоннами по своим районам. Примерно в 13:00 начались первые задержания" , - пишет издание.

Отмечается, что еще с самого утра на улицах Минска была замечена колонна военной техники, автозаков и водометов. Также на некоторое время в Минске закрывали пару станций метро.

Около 11:00 на улицах Минска и других городов начали появляться колонны людей с БКБ-флагами и зонтами. Так, уже около 12:00 начала появляться информация о первых задержанных. В Гродно также задержали двух журналистов издания БелаПАН.

По состоянию на 14:30 был опубликован список с именами 35 задержанных активистов в Минске и по регионам.

Кроме активистов, на улицах Минска были замечены участники автопробега в поддержку действующей власти.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала участников очередного воскресного протеста в Беларуси.

Как сообщал УНН, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период.

Напомним, по данным ООН, ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась, каждую неделю в стране арестовывают сотни участников протестов, поступают сообщения о пытках и избиениях людей. Белорусские власти не допускают в страну ни международных наблюдателей от ОБСЕ, ни экспертов ООН по правам человека.

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