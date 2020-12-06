В Беларуси сообщили о задержании участников воскресного протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Беларуси утром начался очередной протест. Люди собирались в колонны и гуляли по своим районам. Так, по состоянию на 14:30 СМИ сообщают о 35 задержанных, передает УНН со ссылкой на Tut.by.
"Сегодня, 6 декабря, день начался с колонн спецтехники в разных районах Минска. Были закрыты три станции метро в центре города, примерно через час их открыли. Люди начали выходить и гулять колоннами по своим районам. Примерно в 13:00 начались первые задержания" , - пишет издание.
Отмечается, что еще с самого утра на улицах Минска была замечена колонна военной техники, автозаков и водометов. Также на некоторое время в Минске закрывали пару станций метро.
Около 11:00 на улицах Минска и других городов начали появляться колонны людей с БКБ-флагами и зонтами. Так, уже около 12:00 начала появляться информация о первых задержанных. В Гродно также задержали двух журналистов издания БелаПАН.
По состоянию на 14:30 был опубликован список с именами 35 задержанных активистов в Минске и по регионам.
Кроме активистов, на улицах Минска были замечены участники автопробега в поддержку действующей власти.
Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала участников очередного воскресного протеста в Беларуси.
Как сообщал УНН, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период.
Напомним, по данным ООН, ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась, каждую неделю в стране арестовывают сотни участников протестов, поступают сообщения о пытках и избиениях людей. Белорусские власти не допускают в страну ни международных наблюдателей от ОБСЕ, ни экспертов ООН по правам человека.