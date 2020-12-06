Протесты в Беларуси: количество задержанных перевалило за 300 человек

“Сегодня с 12.00 до 15.00 в разных районах столицы собрались небольшие группы граждан, которые пометили себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. В некоторых местах присутствуют пытались выходить на проезжую часть (пр. Партизанский, ул. Голубева, ул. Есенина и другие места). Приняты меры по пресечению подобных действий”, — цитирует сообщение ГУВД информагентство БелТА.

В свою очередь, в правозащитном центре “Вясна” по состоянию на 21:20 сообщается про 313 задержанных за воскресенье, список дополняется.

Ранее сообщалось про 35 задержанных.

Больше всего протестующих, по данным правозащитников, были задержаны в Минске. Задержание также проводились в Бресте, Гродно, Витебске и других городах.

Правоохранители сообщили, что некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных митингах, а “отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей”. Поэтому в ГУВД угрожают, что “отдельные правонарушители имеют реальный шанс встретить Новый год не в кругу семьи, а в милиции”, потому что санкция статей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение требованиям сотрудников милиции предусматривает наказание в виде 15 суток ареста за каждое правонарушение, в совокупности — 30 суток ареста", — приводит издание БелТА сообщение правоохранителей.

Как сообщал УНН, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период.

Напомним, по данным ООН, ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась, каждую неделю в стране арестовывают сотни участников протестов, поступают сообщения о пытках и избиениях людей. Белорусские власти не допускают в страну ни международных наблюдателей от ОБСЕ, ни экспертов ООН по правам человека.