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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США считают, что Турции не следует покупать зенитные ракетные системы С-400

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Власти США считают, что Турции как члену НАТО не следует приобретать у России зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, сообщает УНН.

США считают, что Турции не следует покупать зенитные ракетные системы С-400

Ей задали вопрос о позиции властей США в связи с заявлениями турецкой стороны о желании получить первые батареи российских зенитных ракетных систем в 2019 году, а не в 2020, как было запланировано ранее. В ответ она сообщила, что не может прокомментировать эту информацию, но отметила, что “наличие С-400 у таких союзников по НАТО, как Турция, вызывает в США озабоченность”.

В Госдепе подчеркнули, что власти США дали ясно понять, что введут санкции в отношении любой страны в случае приобретения ею у России зенитных ракетных систем С-400.

“Мы выступаем против того, чтобы наши партнеры и союзники по всему миру приобретали С-400”, — сказала она. “... Мы дали ясно понять, что может вызвать введение санкций в отношении наших союзников и оппонентов”, — подчеркнула Науэрт.

Как сообщал УНН, Госдепартамент отрицает, что экономические проблемы Турции вполне спровоцированы США.

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