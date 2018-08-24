США вважають, що Туреччині не слід купувати зенітні ракетні системи С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Влада США вважає, що Туреччині як члену НАТО не слід купувати у Росії зенітні ракетні системи С-400. Про це заявила в четвер на регулярному брифінгу для журналістів начальник прес-служби Держдепартаменту США Хезер Науерт, повідомляє УНН.
Їй поставили запитання про позицію влади США в зв’язку з заявами турецької сторони про бажання отримати перші батареї російських зенітних ракетних систем в 2019 році, а не в 2020, як було заплановано раніше. У відповідь вона повідомила, що не може прокоментувати цю інформацію, але зазначила, що “наявність С-400 у таких союзників по НАТО, як Туреччина, викликає в США заклопотаність”.
У Держдепі підкреслили, що влада США дала ясно зрозуміти, що введе санкції стосовно будь-якої країни в разі придбання нею у Росії зенітних ракетних систем С-400.
“Ми виступаємо проти того, щоб наші партнери і союзники по всьому світу купували С-400”, — сказала вона. “... Ми дали ясно зрозуміти, що може викликати введення санкцій щодо наших союзників і опонентів”, — підкреслила Науерт.
Як повідомляв УНН, Держдепартамент заперечує, що економічні проблеми Туреччини цілком спровоковані США.