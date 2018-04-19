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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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США считают, что ОЗХО подтвердила выводы Лондона об отравлении Скрипалей

Киев • УНН

 • 10334 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Американская администрация считает, что Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об обстоятельствах покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании Совета Безопасности посвященном отравлению Скрипалей на территории Соединённого Королевства, передает УНН.

США считают, что ОЗХО подтвердила выводы Лондона об отравлении Скрипалей

“Я скажу лишь следующее: Организация по запрещению химического оружия обнародовала независимый доклад, который подтвердил проведенный Соединённым Королевством лабораторный анализ токсичных веществ, применяемых в Солсбери”, — заявила Хейли.

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“Как мы уже говорили ранее, США согласны с оценкой Великобритании, состоит в том, что Россия несет ответственность за химическое оружие в Солсбери. Независимо от того, идет ли речь об их прямом действии или о безответственной потере контроля над ядовитым веществом, которое, возможно, ещё хуже, наша поддержка британских друзей и коллег остается непоколебимой”, — добавила дипломат.

В свою очередь постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Алексеевич Небензя на заседании Совбеза заявил, что “в докладе ОЗХО нет ничего, что помогло бы британской стороне обосновать свою лживую версию о причастности РФ к событию в Солсбери. Главное, чего там нет — это выводов о том, что вещество, использованное в Солсбери, было произведено в РФ”.

Напомним, на заседании Совбеза ООН генеральный директор Организации по запрещению химического оружия во время презентации отчета о технической поддержке, предоставленной Большой Британции по делу о резонансном отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери подтвердил, что вещества BZ не было в отобранных пробах.

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