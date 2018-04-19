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США вважають, що ОЗХЗ підтвердила висновки Лондона про отруєння Скрипалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Американська адміністрація вважає, що Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великої Британії про обставини замаху на Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері. Про це повідомила постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі, виступаючи на засіданні Ради Безпеки присвяченому отруєнню Скрипалів на території Сполученого Королівства, інформує УНН.

США вважають, що ОЗХЗ підтвердила висновки Лондона про отруєння Скрипалів

“Я скажу лише таке: Організація із заборони хімічної зброї оприлюднила незалежний доповідь, який підтвердив проведений Сполученим Королівством лабораторний аналіз токсичних речовин, застосованих в Солсбері”, — заявила Хейлі.

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“Як ми вже говорили раніше, США згодні з оцінкою Великобританії, що полягає в тому, що Росія несе відповідальність за хімічну зброю в Солсбері. Незалежно від того, чи йде мова про їх пряму дію або про безвідповідальною втрати контролю над отруйною речовиною, що, можливо, ще гірше, наша підтримка британських друзів і колег залишається непохитною”, — додала дипломат.

У свою чергу постійний представник Російської Федерації при ООН Василь Олексійович Небензя на засіданні Радбезу заявив, що “в доповіді ОЗХЗ немає нічого, що допомогло б британській стороні обґрунтувати свою брехливу версію про причетність РФ до події в Солсбері. Головне, чого там немає — це висновків про те, що речовина, використана в Солсбері, було вироблено в РФ”.

Нагадаємо, на засіданні Радбезу ООН генеральний директор Організації із заборони хімічної зброї Марк-Майкл Блум під час презентації звіту про технічну підтримку, надану Великій Британції у справі про резонансне отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері підтвердив, що речовини BZ не було у відібраних пробах.

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