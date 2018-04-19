США вважають, що ОЗХЗ підтвердила висновки Лондона про отруєння Скрипалів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Американська адміністрація вважає, що Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великої Британії про обставини замаху на Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері. Про це повідомила постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі, виступаючи на засіданні Ради Безпеки присвяченому отруєнню Скрипалів на території Сполученого Королівства, інформує УНН.
“Я скажу лише таке: Організація із заборони хімічної зброї оприлюднила незалежний доповідь, який підтвердив проведений Сполученим Королівством лабораторний аналіз токсичних речовин, застосованих в Солсбері”, — заявила Хейлі.
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“Як ми вже говорили раніше, США згодні з оцінкою Великобританії, що полягає в тому, що Росія несе відповідальність за хімічну зброю в Солсбері. Незалежно від того, чи йде мова про їх пряму дію або про безвідповідальною втрати контролю над отруйною речовиною, що, можливо, ще гірше, наша підтримка британських друзів і колег залишається непохитною”, — додала дипломат.
У свою чергу постійний представник Російської Федерації при ООН Василь Олексійович Небензя на засіданні Радбезу заявив, що “в доповіді ОЗХЗ немає нічого, що допомогло б британській стороні обґрунтувати свою брехливу версію про причетність РФ до події в Солсбері. Головне, чого там немає — це висновків про те, що речовина, використана в Солсбері, було вироблено в РФ”.
Нагадаємо, на засіданні Радбезу ООН генеральний директор Організації із заборони хімічної зброї Марк-Майкл Блум під час презентації звіту про технічну підтримку, надану Великій Британції у справі про резонансне отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері підтвердив, що речовини BZ не було у відібраних пробах.