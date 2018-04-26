США считают, что КНДР движется в правильном направлении

Ей, в частности, был задан вопрос, что имел в виду президент США Дональд Трамп во вторник, когда охарактеризовал северокорейского лидера Ким Чен Ына как открытого и очень порядочного человека. "Президент имел в виду разговоры, которые мы имели в течение прошлого месяца, по запланированной встрече, а также их (КНДР - ред.) готовности к денуклеаризации Корейского полуострова", - пояснила Сандерс.

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"Трамп хочет иметь возможность сесть за стол переговоров и провести эти дискуссии, и в этом подготовительном процессе они были очень открыты в своем стремлении к денуклеаризации. Это то, на чем мы настаивали и это то, что мы ожидали", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

"Мы думаем, что кампания максимального давления работает, но мы не намерены завершать эту кампанию, пока не увидим, что их слова перерастают в конкретные действия. Однако они движутся в правильном направлении", - сказала она.

Напомним, 21 апреля Ким Чен Ын по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи, КНДР останавливает ядерные и ракетные испытания, завершает работу своего ядерного полигона на севере страны и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики.