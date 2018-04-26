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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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США вважають, що КНДР рухається в правильному напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Вашингтон не має наміру припиняти кампанію максимального тиску на КНДР до тих пір, поки з її боку не буде зроблено конкретних кроків по денуклеаризації, проте Пхеньян рухається в правильному напрямку. Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс під час регулярного брифінгу для журналістів, інформує УНН.

США вважають, що КНДР рухається в правильному напрямку

Їй, зокрема, було поставлено питання, що мав на увазі президент США Дональд Трамп у вівторок, коли охарактеризував північнокорейського лідера Кім Чен Ина як відкритого і дуже порядну людину. “Президент мав на увазі розмови, які ми мали впродовж минулого місяця, щодо запланованої зустрічі, а також їхньої (КНДР – ред.) готовності до денуклеаризації Корейського півострова”, — пояснила Сандерс.

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“Трамп хоче мати можливість сісти за стіл переговорів і провести ці дискусії, і в цьому підготовчому процесі вони були дуже відкриті в своєму прагненні до денуклеаризації. Це те, на чому ми наполягали і це те, що ми очікували”, - додала прес-секретар Білого дому.

“Ми думаємо, що кампанія максимального тиску працює, проте ми не маємо наміру завершувати цю кампанію, поки не побачимо, що їх слова переростають у конкретні дії. Однак вони рухаються в правильному напрямку”, — сказала вона.

Нагадаємо, 21 квітня Кім Чен Ин за підсумками пленарної сесії ЦК Трудової партії Кореї, КНДР зупиняє ядерні та ракетні випробування, завершує роботу свого ядерного полігону на півночі країни і приєднується до глобального процесу ядерного роззброєння у відповідності зі своєю новою стратегією побудови соціалістичної економіки. 

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