США вважають, що КНДР рухається в правильному напрямку

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Вашингтон не має наміру припиняти кампанію максимального тиску на КНДР до тих пір, поки з її боку не буде зроблено конкретних кроків по денуклеаризації, проте Пхеньян рухається в правильному напрямку. Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс під час регулярного брифінгу для журналістів, інформує УНН.