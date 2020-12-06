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США: власть Джорджии отвергла заявления Трампа о подтасовке на выборах

США: власть Джорджии отвергла заявления Трампа о подтасовке на выборах

Киев  •  УНН

 • 12713 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Главные деятели Республиканской партии США в штате Джорджия, которые готовятся к выборам обоих сенаторов от этого штата, беспокоятся, что упрямство действующего президента Дональда Трампа в непризнании его поражения на президентских выборах, повредит их кандидатам. Об этом пишет "Радио Свобода", CNN и Голос Америки, передает УНН.

После очередных заявлений Трампа о якобы фальсификации выборов, государственный секретарь штата, республиканец Брад Раффенсберґер, который был сторонником действующего президента, в интервью телеканалу ABC News вновь подчеркнул: “Мы не обнаружили системных фальсификаций, достаточных, чтобы изменить результаты выборов”. Именно он по должности утверждает в этом штате окончательные результаты выборов, он днями и сделал, официально подтвердив победу в штате соперника Трампа, демократа Джо Байдена.

Другой видный чиновник Джорджии, тоже республиканец, заместитель губернатора Джофф Данкан выразил уверенность, что губернатор Брайан Кемп не прислушается требования Трампа созвать законодательный орган штата с целью изменить результат выборов.

“Горы дезинформации” о выборах, которые распространяет Трамп, не идут на пользу республиканцам, сказал он в интервью телесети CNN.

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Данкан выразил обеспокоенность, что эта дезинформация повредит республиканцам, кандидаты которых будут соревноваться за места обоих сенаторов от Джорджии во втором туре выборов 5 января, что его предусматривает законодательство этого штата. На этих выборах двум действующим сенаторам-республиканцам, которые стремятся переизбрания, противостоять кандидаты от демократов. В случае победы демократов это может дать их партии контроль над Сенатом, где сейчас преобладают республиканцы: если в обоих палатах победят демократы, сенаторов от обеих партий станет поровну, и тогда в случае равного голосования решающий голос окажется у вице-президента, которая была избрана демократка Камала Харрис.

На выборах в Сенат демократы не побеждали в Джорджии уже 20 лет, но недавняя победа в нем Байдена на президентских выборах свидетельствует, что этот штат перестает быть чисто “республиканским”.

Предыдущего дня, 5 декабря, Дональд Трамп впервые после президентских выборов встретился в Джорджии на большом митинге со своими сторонниками и при этом снова утверждал, будто результаты выборов были сфальсифицированы, хотя уже выражал согласие признать эти выборы.

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Перед тем митингом Трамп звонил губернатору Джорджии Кемпа с требованием помочь ему изменить результат выборов в штате, пишет “Радио Свобода”.

А когда Кемп и госсекретарь штата Раффенсперґер отвергли эти требования, Трамп набросился на них в своем выступлении.

Республиканцы беспокоятся, что безосновательные утверждения Трампа накручивают такие страсти вокруг выборов в Джорджии, что сторонники этой партии могут иметь предпочитают не прийти на голосование на выборах в Сенат — а это пойдет в пользу кандидатам-демократам.

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