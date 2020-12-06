США: влада Джорджії відкинула заяви Трампа про підтасовування на виборах

Після чергових заяв Трампа про нібито фальсифікацію виборів, державний секретар штату, республіканець Брад Раффенсберґер, який був прихильником чинного президента, в інтерв’ю телеканалові ABC News знову наголосив: “Ми не виявили системних фальсифікацій, достатніх, щоб змінити результати виборів”. Саме він за посадою затверджує в цьому штаті остаточні результати виборів, що він днями й зробив, офіційно засвідчивши перемогу в штаті суперника Трампа, демократа Джо Байдена.

Інший чільний посадовець Джорджії, теж республіканець, заступник губернатора Джофф Данкан висловив упевненість, що губернатор Браян Кемп не дослухається вимоги Трампа скликати законодавчий орган штату з метою змінити результат виборів.

“Гори дезінформації” про вибори, які поширює Трамп, не йдуть на користь республіканцям, сказав він в інтерв’ю телемережі CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори в США: Вісконсін підтвердив перемогу Байдена, Трамп пообіцяв судитися

Данкан висловив занепокоєння, що ця дезінформація зашкодить республіканцям, кандидати яких змагатимуться за місця обох сенаторів від Джорджії в другому турі виборів 5 січня, що його передбачає законодавство цього штату. На цих виборах двом чинним сенаторам-республіканцям, які прагнуть переобрання, протистоятимуть кандидати від демократів. У разі перемоги демократів це може дати їхній партії контроль над Сенатом, де наразі переважають республіканці: якщо переможуть обидва демократи, сенаторів від обох партій стане порівну, і тоді в разі рівного голосування вирішальний голос опиниться у віцепрезидентки, якою обрана теж демократка Камала Гарріс.

На виборах до Сенату демократи не перемагали в Джорджії вже 20 років, але недавня перемога в ньому Байдена на президентських виборах свідчить, що цей штат перестає бути суто “республіканським”.

Попереднього дня, 5 грудня, Дональд Трамп уперше після президентських виборів зустрівся в Джорджії на великому мітингу зі своїми прихильниками і при цьому знову твердив, нібито результати виборів були сфальсифіковані, хоча раніше вже ніби висловлював згоду визнати ці вибори.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мін’юст США не виявив доказів фальсифікацій виборів президента

Перед тим мітингом Трамп телефонував губернаторові Джорджії Кемпу з вимогою допомогти йому змінити результат виборів у штаті.

А коли Кемп і держсекретар штату Раффенсперґер відкинули ці вимоги, Трамп накинувся на них у своєму виступі.

Республіканці непокояться, що безпідставні твердження Трампа накручують такі пристрасті навколо виборів у Джорджії, що прихильники цієї партії можуть мати за краще не прийти на голосування на виборах до Сенату — а це піде на користь кандидатам-демократам.