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США: влада Джорджії відкинула заяви Трампа про підтасовування на виборах

США: влада Джорджії відкинула заяви Трампа про підтасовування на виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Чільні діячі Республіканської партії США у штаті Джорджія, які готуються до виборів обох сенаторів від цього штату, непокояться, що впертість чинного президента Дональда Трампа в невизнанні його поразки на президентських виборах зашкодить їхнім кандидатам. Про це пише “Радіо Свобода”, CNN та Голос Америки, передає УНН.

Після чергових заяв Трампа про нібито фальсифікацію виборів, державний секретар штату, республіканець Брад Раффенсберґер, який був прихильником чинного президента, в інтерв’ю телеканалові ABC News знову наголосив: “Ми не виявили системних фальсифікацій, достатніх, щоб змінити результати виборів”. Саме він за посадою затверджує в цьому штаті остаточні результати виборів, що він днями й зробив, офіційно засвідчивши перемогу в штаті суперника Трампа, демократа Джо Байдена.

Інший чільний посадовець Джорджії, теж республіканець, заступник губернатора Джофф Данкан висловив упевненість, що губернатор Браян Кемп не дослухається вимоги Трампа скликати законодавчий орган штату з метою змінити результат виборів.

“Гори дезінформації” про вибори, які поширює Трамп, не йдуть на користь республіканцям, сказав він в інтерв’ю телемережі CNN.

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Данкан висловив занепокоєння, що ця дезінформація зашкодить республіканцям, кандидати яких змагатимуться за місця обох сенаторів від Джорджії в другому турі виборів 5 січня, що його передбачає законодавство цього штату. На цих виборах двом чинним сенаторам-республіканцям, які прагнуть переобрання, протистоятимуть кандидати від демократів. У разі перемоги демократів це може дати їхній партії контроль над Сенатом, де наразі переважають республіканці: якщо переможуть обидва демократи, сенаторів від обох партій стане порівну, і тоді в разі рівного голосування вирішальний голос опиниться у віцепрезидентки, якою обрана теж демократка Камала Гарріс.

На виборах до Сенату демократи не перемагали в Джорджії вже 20 років, але недавня перемога в ньому Байдена на президентських виборах свідчить, що цей штат перестає бути суто “республіканським”.

Попереднього дня, 5 грудня, Дональд Трамп уперше після президентських виборів зустрівся в Джорджії на великому мітингу зі своїми прихильниками і при цьому знову твердив, нібито результати виборів були сфальсифіковані, хоча раніше вже ніби висловлював згоду визнати ці вибори.

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Перед тим мітингом Трамп телефонував губернаторові Джорджії Кемпу з вимогою допомогти йому змінити результат виборів у штаті.

А коли Кемп і держсекретар штату Раффенсперґер відкинули ці вимоги, Трамп накинувся на них у своєму виступі.

Республіканці непокояться, що безпідставні твердження Трампа накручують такі пристрасті навколо виборів у Джорджії, що прихильники цієї партії можуть мати за краще не прийти на голосування на виборах до Сенату — а це піде на користь кандидатам-демократам.

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