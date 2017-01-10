США включили в "список Магнитского" еще пятерых россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. США расширили "список Магнитского" на пять имен. Об этом говорится в сообщении Управления контроля иностранных активов Минфина США, опубликованном в понедельник, 9 января, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
В черный список лиц, которым запрещено вести бизнес, вошли председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, фигуранты дела Литвиненко Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, следователь Станислав Гордиевский, а также председатель совета директоров и номинальный владелец "Универсального банка сбережений" Геннадий Плаксин.