США включили в "список Магнітського" ще п'ятьох росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. США розширили "список Магнітського" на п'ять імен. Про це йдеться в повідомленні Управління контролю іноземних активів Мінфіну США, опублікованому в понеділок, 9 січня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У чорний список осіб, з якими заборонено вести бізнес, увійшли голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, фігуранти справи Литвиненко Андрій Луговий і Дмитро Ковтун, слідчий Станіслав Гордієвський, а також голова ради директорів і номінальний власник “Універсального банку заощаджень” Геннадій Плаксін.