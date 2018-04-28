США выдвинули ультиматум для ЕС и Канады в "торговой войне"

США поставили ультиматум перед странами Евросоюза и Канадой Вашингтон требует от них согласиться на квоты с американской стороны, в противном случае США намерены ввести жесткие таможенные пошлины на продукцию Канады и ЕС. По данным агентства, с таким заявлением в пятницу выступил министр торговли США Уилбур Росс, добавив, что решение должно быть принято до 1 мая 2018 года. “Мы просим всех согласиться если не на тарифы, то на квоты”, — заявил Росс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС может предложить США план совместного противодействия Китаю в сфере торговли

Bloomberg отмечает, что это ставит ЕС перед выбором: Евросоюз должен или уступить Вашингтона, или столкнуться с новыми тарифами.

Министр финансов Бельгии Йохан ван Овервелдт призвал сохранять спокойствие и найти решение, которое позволит избежать потерь для всех сторон. “Торговая война приведет к поражению всех её участников”, — заявил ван Овервелдт. “Мы должны оставаться спокойными, пока обдумываем ответ, но главный момент заключается в том, что в торговой войне не победит никто, поэтому мы любой ценой попробуем её избежать”, — добавил министр.

В Европе считают недопустимыми требования Вашингтона снизить поставки стали и алюминия из Евросоюза до 90% от уровня последних двух лет, заявил агентству Bloomberg источник в ЕС.

Напомним, ранее телеканал CNBC со ссылкой на собственный источник сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа может продолжить после 1 мая отсрочку на введение пошлин на сталь и алюминий для ряда стран.