США висунули ультиматум для ЄС та Канади у "торговій війни"

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп запропонував ЄС і Канаді альтернативу: або знизити поставки сталі та алюмінію до 90% від нинішнього рівня, або платити підвищені мита. Єврочиновники стурбовані у зв'язку з вимогами США погодитися з американськими квотами на експорт металів в Америку та розробляють контрзаходи, передає УНН з посиланням на Bloomberg.