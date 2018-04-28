США висунули ультиматум для ЄС та Канади у "торговій війни"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп запропонував ЄС і Канаді альтернативу: або знизити поставки сталі та алюмінію до 90% від нинішнього рівня, або платити підвищені мита. Єврочиновники стурбовані у зв'язку з вимогами США погодитися з американськими квотами на експорт металів в Америку та розробляють контрзаходи, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
США поставили ультиматум перед країнами Євросоюзу і Канадою: Вашингтон вимагає від них погодитися на квоти з американської сторони, в іншому випадку США мають намір ввести жорсткі митні збори на продукцію Канади і ЄС. За даними агентства, з такою заявою в п’ятницю виступив міністр торгівлі США Уілбур Росс, додавши, що рішення має бути прийнято до 1 травня 2018 року. “Ми просимо всіх погодитися якщо не на тарифи, то на квоти”, — заявив Росс.
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Bloomberg відзначає, що це ставить ЄС перед вибором: Євросоюз повинен або поступитися Вашингтону, або зіткнутися з новими тарифами.
Міністр фінансів Бельгії Йохан ван Овервелдт закликав зберігати спокій і знайти рішення, яке дозволить уникнути втрат для всіх сторін. “Торгова війна призведе до поразки всіх її учасників”, — заявив ван Овервелдт. “Ми повинні залишатися спокійними, поки обдумуємо відповідь, але головний момент полягає в тому, що в торговельній війні не переможе ніхто, тому ми за всяку ціну спробуємо її уникнути”, — додав міністр.
В Європі вважають неприпустимими вимоги Вашингтона знизити поставки сталі та алюмінію з Євросоюзу до 90% від рівня останніх двох років, заявив агентству Bloomberg джерело в ЄС.
Нагадаємо, раніше телеканал CNBC з посиланням на власне джерело повідомив, що адміністрація президента США Дональда Трампа може продовжити після 1 травня відстрочку на введення мит на сталь і алюміній для ряду країн.