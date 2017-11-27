США выступают против участия россиян в миротворческой миссии ООН в Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Миротворческая миссия ООН в Донбассе должна иметь доступ к оккупированной пророссийскими боевиками участка украинско-российской границы, а также в составе миссии должны отсутствовать граждане РФ. Об этом в интервью Washington Post сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает УНН.
По словам Волкера, американская концепция заключается в создании "настоящих миротворческих сил ООН". Он отметил, что это означает свободный доступ миротворцев ко всем временно оккупированных территориям на востоке Украины, в том числе на оккупированную пророссийскими боевиками участка украинско-российской границы. А также отсутствие в составе миссии граждан РФ.
Волкер также подчеркнул, миротворцы должны обладать широким спектром функций и иметь большие полномочия в вопросе обеспечения безопасности в зоне военного конфликта.
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Также он добавил, что продолжит обсуждение введения миссии на Донбасс с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Как сообщал УНН, Украина и Германия скоординировали шаги по продвижению инициативы миротворцев ООН на Донбассе.