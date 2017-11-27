США виступають проти участі росіян у миротворчій місії ООН на Донбасі

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Миротворча місія ООН на Донбасі повинна мати доступ до окупованої проросійськими бойовиками ділянки україно-російського кордону, а також у складі місії повинні бути відсутні громадяни РФ. Про це в інтерв'ю Washington Post повідомив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає УНН

За словами Волкера, американська концепція полягає у створенні "справжніх миротворчих сил ООН". Він зазначив, що це означає вільний доступ миротворців до всіх тимчасово окупованих територій на сході України, у тому числі до окупованої проросійськими бойовиками ділянки україно-російського кордону. А також відсутність у складі місії громадян РФ.

Волкер також наголосив, миротворці повинні володіти широким спектром функцій і мати великі повноваження у питанні забезпечення безпеки в зоні військового конфлікту.

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Також він додав, що продовжить обговорення введення місії в Донбас з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Як повідомляв УННУкраїна і Німеччина скоординували кроки з просування ініціативи миротворців ООН на Донбасі.

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