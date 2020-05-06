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США выразили приверженность к сотрудничеству с МЭРТ для укрепления экономического партнерства с Украиной

Киев • УНН

 • 14478 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко выразила приверженность США к тесному сотрудничеству с командой министра для укрепления двустороннего экономического партнерствава между странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посольства США в Украине в Twitter.

США выразили приверженность к сотрудничеству с МЭРТ для укрепления экономического партнерства с Украиной

"Вчера во время встречи Кристина Квин поздравила Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Петрашко с принятием законодательства по земельной реформе и выразила приверженность США к тесному сотрудничеству с командой Министра для укрепления нашего двустороннего экономического партнерства", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-ІХ, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.

Как сообщалось в УНН, 31 марта после 4,5 месяцев рассмотрения Рада проголосовала в целом за законопроект № 2178-10 по открытию рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

Вчера во время встречи Кристина Квин поздравила Министра развития экономики, торговли и с / х Петрашко с принятием законодательства по земельной реформе и выразила приверженность США к тесному сотрудничеству с командой Министра для укрепления нашего двустороннего экономического партнерства

- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 6, 2020

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