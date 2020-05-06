США выразили приверженность к сотрудничеству с МЭРТ для укрепления экономического партнерства с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко выразила приверженность США к тесному сотрудничеству с командой министра для укрепления двустороннего экономического партнерствава между странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посольства США в Украине в Twitter.
"Вчера во время встречи Кристина Квин поздравила Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Петрашко с принятием законодательства по земельной реформе и выразила приверженность США к тесному сотрудничеству с командой Министра для укрепления нашего двустороннего экономического партнерства", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-ІХ, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.
Как сообщалось в УНН, 31 марта после 4,5 месяцев рассмотрения Рада проголосовала в целом за законопроект № 2178-10 по открытию рынка сельскохозяйственной земли в Украине.
Вчера во время встречи Кристина Квин поздравила Министра развития экономики, торговли и с / х Петрашко с принятием законодательства по земельной реформе и выразила приверженность США к тесному сотрудничеству с командой Министра для укрепления нашего двустороннего экономического партнерства- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 6, 2020