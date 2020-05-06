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США висловили прихильність до співпраці з МЕРТ для зміцнення економічного партнерства з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час зустрічі з міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорем Петрашком висловила прихильність США до тісної співпраці з командою міністра для зміцнення двостороннього економічного партнерствава між країнами. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис посольства США в Україні у Twitter.

США висловили прихильність до співпраці з МЕРТ для зміцнення економічного партнерства з Україною

"Вчора під час зустрічі Крістіна Квін привітала Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Петрашка з ухваленням законодавства щодо земельної реформи і висловила прихильність США до тісної співпраці з командою Міністра для зміцнення нашого двостороннього економічного партнерства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" № 552-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року.

Як повідомлялося в УНН, 31 березня після 4,5 місяців розгляду Рада проголосувала в цілому за законопроект № 2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні.

Вчора під час зустрічі Крістіна Квін привітала Міністра розвитку економіки, торгівлі та с/г Петрашко з ухваленням законодавства щодо земельної реформи і висловила прихильність США до тісної співпраці з командою Міністра для зміцнення нашого двостороннього економічного партнерства

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 6, 2020

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