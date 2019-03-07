США решили вкладывать деньги в разработку гиперзвукового оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение вкладывать средства не в укрепление противоракетной обороны (ПРО), как многократно заявляла ранее, а в наращивание своего наступательного потенциала, в том числе в разработку гиперзвукового оружия. Об этом сообщил в среду журнал Foreign Policy, в распоряжение которого попал текст бюджетного запроса Пентагона на следующий финансовый год, который в США начинается с 1 октября, информирует УНН.
В документе министерство просит у Конгресса США выделить Агентству по ПРО 9,4 млрд по сравнению с 9,9 млрд долларов в 2018 году. При этом, по информации издания, возрос запрос на выделение средств на исследование и разработку гиперзвукового оружия.
Журнал подчеркивает, что такое решение идет вразрез с положениями представленной в январе новой Стратегии дальнейшего развития американской системы ПРО. Представляя доктрину, Трамп заявил о необходимости наращивания потенциала противоракетной обороны страны.
Однако, как сообщили журналу его источники в минобороны, бюджетный запрос “соответствует планам президента”, а сокращение финансирования “не обязательно означает снижение уровня потенциала” ПРО. Они также пояснили, что ряд объектов ПРО США уже получили необходимое финансирование и не нуждаются в дополнительных средствах в ближайшее время.
Министерство обороны США также намерено приобрести несколько израильских систем ПВО “Железный купол” и просит у законодателей выделить на это 370 млн долларов.
Бюджетный запрос Пентагона будет опубликован в марте, отмечает издание.
Как сообщал УНН, управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) заключило контракт с военно-промышленной компанией Raytheon на разработку нового гиперзвукового оружия на сумму 63,3 млн долларов.