США вирішили вкладати гроші в розробку гіперзвукової зброї

КИЇВ. 7 березня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення вкладати кошти не в зміцнення протиракетної оборони (ПРО), як багато разів заявляла раніше, а в нарощування свого наступального потенціалу, в тому числі в розробку гіперзвукової зброї. Про це повідомив в середу журнал Foreign Policy, в розпорядження якого потрапив текст бюджетного запиту Пентагону на наступний фінансовий рік, який в США починається з 1 жовтня, інформує УНН.