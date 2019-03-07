США вирішили вкладати гроші в розробку гіперзвукової зброї

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення вкладати кошти не в зміцнення протиракетної оборони (ПРО), як багато разів заявляла раніше, а в нарощування свого наступального потенціалу, в тому числі в розробку гіперзвукової зброї. Про це повідомив в середу журнал Foreign Policy, в розпорядження якого потрапив текст бюджетного запиту Пентагону на наступний фінансовий рік, який в США починається з 1 жовтня, інформує УНН.

У документі міністерство просить у Конгресу США виділити Агентству з ПРО 9,4 млрд у порівнянні з 9,9 млрд доларів в 2018 році. При цьому, за інформацією видання, зріс запит на виділення коштів на дослідження і розробку гіперзвукової зброї.

Журнал наголошує, що таке рішення йде врозріз з положеннями представленої в січні нової Стратегії подальшого розвитку американської системи ПРО. Представляючи доктрину, Трамп заявив про необхідність нарощування потенціалу протиракетної оборони країни.

Однак, як повідомили журналу його джерела в міноборони, бюджетний запит “відповідає планам президента”, а скорочення фінансування “не обов’язково означає зниження рівня потенціалу” ПРО. Вони також пояснили, що ряд об’єктів ПРО США вже отримали необхідне фінансування і не мають потреби в додаткових коштах найближчим часом.

Міністерство оборони США також має намір придбати декілька ізраїльських систем ППО “Залізний купол” і просить у законодавців виділити на це 370 млн доларів.

Бюджетний запит Пентагону буде опублікований в березні, відзначає видання.

Як повідомляв УНН, управління перспективних дослідницьких програм Пентагону (DARPA) уклало контракт з військово-промисловою компанією Raytheon на розробку новітньої гіперзвукової зброї на суму 63,3 млн доларів.

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