США починають розробку новітньої гіперзвукової зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Управління перспективних дослідницьких програм Пентагону (DARPA) уклало контракт з військово-промисловою компанією Raytheon на розробку новітньої гіперзвукової зброї на суму 63,3 млн доларів. Про повідомляє УНН з посиланням на прес-службу компанії.
Угода підписана з метою подальшого дослідження і розробки гіперзвукового тактичного планеруючого крилатого блоку - Tactical Boost Glide (TBG).
Цей блок буде встановлений на ракетний прискорювач. Згідно з попередніми розрахунками, його швидкість буде перевищувати показник у п'ять Махів (6125 км/год). Після того, як блок буде відокремлюватися від ракети-носія, він зможе маневрувати в польоті до цілі без можливості прискорення.
За даними DARPA, програма TBG передбачає як наземні, так і льотно-повітряні випробування. У компанії Raytheon відзначили, що мета проекту - розробка ефективного, керованого і доступного апарату.
"Гіперзвукова зброя дозволить збройним силам США діяти на більш далеких дистанціях при більш оперативному реагуванні і з підвищеною ефективністю, порівняно з існуючими системами озброєння", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що розробка гіперзвукової зброї стала пріоритетом для ЗС США.
Раніше УНН повідомляв, що США планує стримувати РФ гіперзвуковою зброєю.