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США починають розробку новітньої гіперзвукової зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Управління перспективних дослідницьких програм Пентагону (DARPA) уклало контракт з військово-промисловою компанією Raytheon на розробку новітньої гіперзвукової зброї на суму 63,3 млн доларів. Про повідомляє УНН з посиланням на прес-службу компанії.

Угода підписана з метою подальшого дослідження і розробки гіперзвукового тактичного планеруючого крилатого блоку - Tactical Boost Glide (TBG).

Цей блок буде встановлений на ракетний прискорювач. Згідно з попередніми розрахунками, його швидкість буде перевищувати показник у п'ять Махів (6125 км/год). Після того, як блок буде відокремлюватися від ракети-носія, він зможе маневрувати в польоті до цілі без можливості прискорення.

За даними DARPA, програма TBG передбачає як наземні, так і льотно-повітряні випробування. У компанії Raytheon відзначили, що мета проекту - розробка ефективного, керованого і доступного апарату.

"Гіперзвукова зброя дозволить збройним силам США діяти на більш далеких дистанціях при більш оперативному реагуванні і з підвищеною ефективністю, порівняно з існуючими системами озброєння", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що розробка гіперзвукової зброї стала пріоритетом для ЗС США.

Раніше УНН повідомляв, що США планує стримувати РФ гіперзвуковою зброєю.

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