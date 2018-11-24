США планирует сдерживать РФ гиперзвуковым оружием

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 листопада. УНН. Военно-морские силы США в своей штаб-квартире представили программу в рамках своих “Стратегических системных программ”, в которой показали, что начали разработку маломощных ядерных боеголовок в ответ на российские разработки. Об этом сообщает Институт ВМС США, сообщает УНН.

“Каждая служба должна иметь определенную гиперзвуковую состоятельность, чтобы иметь возможность нанести быстрый глобальный удар — это идея о том, что военные должны иметь возможность разбить любую цель на планете в течение примерно одного часа”, — заявил вице-адмирал ВМС США Джонни Вулф.

ВМС США разрабатывает гиперзвуковые снаряды и ускорители для них. Это вооружение будут использовать на подводных лодках и кораблях.

“Военно-морские силы разрабатывают гиперзвуковой снаряд, который будут использовать все службы (ВМС США — ред.), а также ускоритель для запуска этого снаряда”, — комментирует создание снаряда вице-адмирал.

В сотрудничестве с Национальной администрацией по ядерной безопасности, ВМС США получили финансирование в начале этого финансового года для разработки и вывода небольшого количества маломощных боеголовок “76-2”, которые “будут прямым противодействием на то, что Россия считает, что у нее уже есть, а у нас еще нету”, — сказал Джонни Вулф.

“Мы будем иметь возможность дать прямой ответ России”, — резюмирует вице-адмирал.

Напомним, в рамках послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию были впервые продемонстрированы испытания новейшего ракетного комплекса “Сармат”. Во время выступления Путин заявил, что Россия, в ответ на развитие Соединенными Штатами системы противоракетной обороны, примет на вооружение новые ядерные ракеты.

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