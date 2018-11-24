США планує стримувати РФ гіперзвуковою зброєю

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Військово-морські сили США у своїй штаб-квартирі представили програму в рамках своїх “Стратегічних системних програм”, в якій продемонстрували, що почали розробку малопотужних ядерних боєголовок у відповідь на російські розробки. Про це повідомляє Інститут ВМС США, повідомляє УНН.