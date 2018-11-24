США планує стримувати РФ гіперзвуковою зброєю

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Військово-морські сили США у своїй штаб-квартирі представили програму в рамках своїх “Стратегічних системних програм”, в якій продемонстрували, що почали розробку малопотужних ядерних боєголовок у відповідь на російські розробки. Про це повідомляє Інститут ВМС США, повідомляє УНН.

“Кожна служба повинна мати певну гіперзвукову спроможність, щоб мати змогу нанести швидкий глобальний удар — це ідея про те, що військові повинні мати змогу розбити будь-яку ціль на планеті протягом приблизно однієї години”, — заявив віце-адмірал ВМС США Джонні Вулф.

ВМС США розробляє гіперзвукові снаряди та прискорювачі для них. Це озброєння будуть використовувати на підводних човнах та кораблях.

“Військово-морські сили розробляють гіперзвуковий снаряд, який будуть використовувати усі служби (ВМС США — ред.), а також прискорювач для запуску цього снаряду”, — коментує створення снаряду віце-адмірал.

У співпраці з Національною адміністрацією з ядерної безпеки, ВМС США отримали фінансування на початку цього фінансового року для розробки та виведення невеликої кількості малопотужних боєголовок “76-2”, які “будуть прямою протидією на те, що Росія вважає, що у неї вже є, а у нас ще немає”, — сказав Джонні Вулф.

“Ми будемо мати здатність дати пряму відповідь Росії”, — резюмує віце-адмірал.

Нагадаємо, в рамках послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів були вперше продемонстровані випробування новітнього ракетного комплексу “Сармат”. Під час виступу Путін заявив, що Росія, у відповідь на розвиток Сполученими Штатами системи протиракетної оборони, прийме на озброєння нові ядерні ракети.

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