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Пентагон: разработка гиперзвукового оружия стала приоритетом для ВС США

Киев • УНН

 • 10539 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Разработка гиперзвуковой оружия и средств защиты от него стали для Вооруженных сил США на данном этапе главным приоритетом. Об этом сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Пентагон: разработка гиперзвукового оружия стала приоритетом для ВС США

“Гиперзвуковые вооружения — это приоритет № 1. В плане как разработки для себя, так и защиты от них. <...> Я бы просто сказал, что для нас это приоритет номер один в разработке новых технологий”, — сказал руководитель американского военного ведомства, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

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В связи с этим Мэттис уточнил, что его заместитель Майкл Гриффин, который курирует сферу военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, придает особое значение проектам создания гиперзвукового оружия. В 2005-2009 годах Гриффин возглавлял NASA. “В рамках реорганизации процессов закупки, научно-технической разработки и тылового обеспечения теперь некоторые концентрирует внимание на этих областях — Майкл Гриффин, ранее работавший в NASA <...>”, - отметил Маттис.

Как подчеркнул в интервью небольшой группе журналистов первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан, Пентагон планирует консолидировать программы создания гиперзвукового оружия.

“Доктор Гриффин передал мне на прошлой неделе 80% план, охватывающий 10 технических сфер и прописывает, какие испытания мы должны провести в период до 2023 года, чтобы обеспечить оперативные возможности в плане создания гиперзвукового оружия в течение следующих 10 лет”, — заявил Шанахан. При этом он уточнил, что Гриффин рассчитывает окончательно завершить разработку этого плана в июле.

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“Это будет дорожная карта по гиперзвука, план создания прототипов гиперзвуковых [вооружений]”, — рассказал первый заместитель министра обороны. Как он объяснил, причина, по которой данный вопрос настолько важен, заключается в том, что составление такой дорожной карты в области производства гиперзвукового оружия связано в том числе с формированием будущих проектов бюджета Пентагона. Согласно изложенным Шанахана сведениям, эта дорожная карта будет учитываться при составлении внутренних бюджетных запросов на 2020-2025 финансовый годы, отправляются видами ВС на рассмотрение министра обороны США.

Речь идет о “консолидации деятельности и выборе приоритетов”, сказал об этом дорожную карту Шанахан.

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