Пентагон: розробка гіперзвукової зброї стала пріоритетом для ЗС США

“Гіперзвукові озброєння — це пріоритет № 1. У плані як розробки для себе, так і захисту від них. <...> Я б просто сказав, що для нас це пріоритет номер один у розробці нових технологій”, — сказав керівник американського військового відомства, виступаючи на слуханнях в комітеті у справах ВС Сенату Конгресу США.

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У зв’язку з цим Меттіс уточнив, що його заступник Майкл Гріффін, який курирує сферу військових науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, надає особливого значення проектам створення гіперзвукового зброї. У 2005-2009 роках Гріффін очолював NASA. “У рамках реорганізації процесів закупівлі, науково-технічної розробки і тилового забезпечення тепер дехто концентрує увагу на цих областях — Майкл Гріффін, який раніше працював у NASA <...>”, - зазначив Меттіс.

Як підкреслив в інтерв’ю невеликій групі журналістів перший заступник міністра оборони США Патрік Шанахан, Пентагон планує консолідувати програми створення гіперзвукового зброї.

“Доктор Гріффін передав мені минулого тижня 80% план, що охоплює 10 технічних сфер і прописує, які випробування ми повинні провести у період до 2023 року, щоб забезпечити оперативні можливості в плані створення гіперзвукової зброї протягом наступних 10 років”, — заявив Шанахан. При цьому він уточнив, що Гріффін розраховує остаточно завершити розробку цього плану в липні.

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“Це буде дорожня карта по гіперзвуку, план створення прототипів гіперзвукових [озброєнь]”, — повідав перший заступник міністра оборони. Як він пояснив, причина, через яку дане питання настільки важливий, полягає в тому, що складання такої дорожньої карти в області виробництва гіперзвукової зброї пов’язано в тому числі з формуванням майбутніх проектів бюджету Пентагону. Згідно з викладеними Шанаханом відомостями, ця дорожня карта буде враховуватися при складанні внутрішніх бюджетних запитів на 2020-2025 фінансовий роки, що відправляються видами ЗС на розгляд міністра оборони США.

Йдеться про “консолідації діяльності та виборі пріоритетів”, сказав про цю дорожню карту Шанахан.

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